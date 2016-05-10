Предметы интерьера для стильного и современного дизайна: низкие цены на сантехнику, мебель и светотехнику в СПб

Жилые дома, офисы, торговые, развлекательные, сервисные или иные центры, организации и учреждения, производственные предприятия, – все они такие разные, но, есть элементы, без которых не обходится ни один объект. Речь, конечно, о сантехнике и светотехнике. Они присутствуют везде, и без них невозможен дизайн интерьера. Современный человек так привык к душевым кабинам и душевым системам, удобным смесителям и мойкам, комфортным для глаз, экономичным светильникам, что даже не задумывается, сколько сил, труда, талантов вложено в разработку и производство каждого предмета. Однажды у каждого наступает такой момент, когда приходится погрузиться в особенности выбора сантехники и освещения.

Предстоит ремонт ? Надо преобразить интерьер, сделать его многофункциональным и эргономичным, удобным и уютным ? Оказывается, выбор элементов для создания такого пространства непрост ! Придётся обратить внимание на материалы изготовления, размеры, функции, особенности монтажа и многое другое, включая удобство и простоту в эксплуатации, соответствие дизайну интерьера.

Решение любых вопросов, связанных с покупкой сантехники, мебели для ванной комнаты, осветительных приборов для разных по назначению помещений берут на себя знающие и опытные специалисты интернет-магазина Piter-Design (ООО «Питер-Дизайн. Ру»). С 2009 года мы помогаем жителям города на Неве и его окрестностей создавать удобные и комфортные пространства. В объёмном каталоге представлено всё необходимое оборудование для формирования классических или ультрасовременных, но, всегда стильных интерьеров ! Помимо товаров, предназначенных для выполнения любых по сложности и объёму задач, мы активно развиваем дизайнерское направление.

Блог о дизайне на нашем сайте помогает постигать азы и тонкости удивительного интерьерного искусства, а база дизайнеров Санкт-Петербурга, которую мы создавали с особой тщательностью, – выбрать профессионала, способного найти для вас стильное и неповторимое решение.

Особенности выбора сантехники для кухни и ванных комнат

Человек разумный еще на заре веков осознал, что гигиена – один из важнейших элементов безопасности жизни и её длительности.

Ванны и водопровод существуют более 5 тысячелетий ! Это доказали найденные археологами, во время проведения раскопок в Индии, артефакты. В Древней Греции для мытья применялись настоящие, изысканные керамические ванны, которые в чём-то напоминают современные. Ещё за 100 лет до начала нашей эры стали пользоваться унитазами !

С развитием цивилизации люди всё глубже продумывали решения для комфортности гигиенических процедур, удобства и соблюдения норм приготовления пищи. Уже к концу XIX века ассортимент сантехники для ванных комнат и кухни был огромным, а что уж говорить про современные модели ! Мойки, раковины, смесители, душевые системы, душевые кабины способны удовлетворить любые требования. При изготовлении продукции ведущие производители используют современные материалы: высококачественный и прочный пластик, металл, закалённое стекло и другие. Всё это экологически безопасно, выдерживает перепады температур и влажности, механическое воздействие.

Смесители предлагаются гибкие, литые, поворотные, моно- и 2-вентильные. Они выполнены в самых разных цветах – никель, бронза, белые, хромированные, бежевый, терракотовый, серый, чёрный и пр. Найдётся модель на любой вкус и под любой стиль интерьера.

Мебель для ванной производится с учётом эксплуатации в условиях повышенной влажности. Адаптированы к ней все элементы, включая фурнитуру, которая также удивительно разнообразна. Отличаются модели формами, размерами, цветами, фактурами, набором функций.

При выпуске умывальников применяют качественный фаянс. Это белая глина с различными добавками, которая обжигается при высоких температурах, а затем покрывается специальной эмалью. Мраморные мойки для кухни эстетичны, практичны и выдержат даже повышенные нагрузки !

Всё это – параметры выбора. Если вы делаете ремонт в ванной комнате, то придётся учитывать размер помещения. Как правило, оно не слишком большое и, именно поэтому, производители разработали и выпускают в широком ассортименте многофункциональные и компактные душевые кабины.

Они не только экономят пространство в ванных комнатах и совмещенных санузлах. Этот вариант удобен, если в семье есть маленькие дети, пожилые люди, не имеющие возможности пользоваться ванной. В больших современных квартирах и загородных домах душевые кабины устанавливают также в гостевом сантехническом помещении, которое оборудуется в дополнение к основному, где есть ванна.

Усиленные поддоны, антискользящее, прочное акриловое покрытие, плотно прилегающие створки из закалённого стекла, функции массажа, управление с пульта и многое другое неизменно радует владельцев. Кабины пришлись по душе современному потребителю еще и потому, что в бешеном ритме XXI века помогают сократить время приема гигиенических процедур, предоставляют возможность позаботиться о здоровье.

Перечислим еще ряд ориентиров, важных при покупке сантехники и мебели. Это:

отделка пола и стен;

тип подключения;

наличие скрытых коммуникаций;

особенности монтажа смесителей;

расположение водяных полоценцесушителей или электрических радиаторов;

другие персональные особенности, включая размещение осветительных приборов.

Как выбрать светотехнику для ванных комнат и кухни

Стремление к комфорту жизни у современного человека в крови, а свет, как и гигиена, является элементом безопасности и бережного отношения к здоровью. Правильно подобранные осветительные приборы позволят не напрягать и сохранить зрение, устранят риски случайного травмирования.

При отсутствии естественного освещения создаёт для нас комфорт именно она – качественная светотехника.

Ассортимент светотехнических приборов в каталоге Piter-Design не менее богат и разнообразен, чем в разделе сантехнического оборудования. Мы предлагаем люстры, настольные лампы, торшеры, настенные светильники. Они:

выполнены в самых разнообразных стилях и для разных помещений, предназначены для освещения зон или пространства в целом;

в основном ориентированы на светодиодные источники света – экономичные по расходу электроэнергии, безопасные в эксплуатации, поскольку практически не нагреваются, не бюджетные, но окупаемые за счёт длительности использования;

различаются предназначением, размерами, мощностью, классом энергоэффективности, материалом и формой плафона, цоколем, материалом, цветом и размером арматуры, типом крепления и особенностями монтажа, другими параметрами.

Мы понимаем, что выбор сантехники и светотехники – дело сугубо индивидуальное, но, совет опытного консультанта не будет лишним, поэтому обращайтесь к нашим специалистам, которые всегда:

дружелюбны, внимательны к каждому запросу и пожеланию клиента;

в совершенстве знают все особенности продукции, представленной в каталоге «Питер-Дизайн»;

дают исчерпывающие ответы на любые вопросы;

помогают оптимизировать не только выбор, но и вложения, чтобы вы не переплачивали за лишние опции.

Цены и особенности покупки товаров для дизайна интерьера

Важную роль, конечно, для владельца или арендатора недвижимости при ремонте играет стоимость изделий. Это один из ведущих параметров, влияющих на решение о покупке. Мы отлично это знаем, поэтому стремимся к тому, чтобы цены на товары в каталоге Piter-Design вас только радовали. Держать их на низком для рынка региона уровне нам помогают давние партнерские связи и выгодные контракты с производителями.

Помимо этого, в нашем интернет-магазине действует гибкая система дисконтов.

Мы реализуем товары в розницу и под заказ. При определенном объёме покупки обсудим скидку. Это выгодно, если вы закупаете сантехнику и осветительные приборы для большой квартиры или дома.

Бонусы ждут клиентов при повторном обращении. Для постоянных покупателей (дизайнеров, мастеров, отделочников) продумываем специальные договорные условия, которые обсуждаем персонально.

Оплату принимаем на выбор: наличными при доставке, по карте, через электронные платёжные системы.

Для всех бесплатно доставка по СПб в пределах КАД. Стоимость по Ленобласти – в соответствии с тарифами.

Piter-Design – это не просто интернет-магазин с низкими ценами на предметы интерьера, необходимые вам. Мы стремимся к комплексному обслуживанию. На нашем сайте, в экспертном блоге, у вас есть уникальная возможность получить массу полезных советов, найти дизайнера по портфолио в базе.

Обращайтесь к нам в удобном для Вас формате – по телефону, E-mail, через соцсети, отправляйте заявки прямо с сайта через личный кабинет. Каждое Ваше обращение найдёт оперативный отклик !

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